Gençliğim Eyvah 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gençliğim Eyvah 5. son bölüm izle)

Kısa sürede pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Gençliğim Eyvah, bu akşam 5. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Peki Gençliğim Eyvah 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gençliğim Eyvah son bölüm izleme linki...

ATV’de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 5. bölümle ekranlara geldi. Gençliğim Eyvah dizisinin bu haftaki son bölümünde; Arif’in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. İşte Gençliğim Eyvah 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

GENÇLİĞİM EYVAH 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda haberimizden ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 5. SON BÖLÜM İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız!”

Ahmet’in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif’in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz. Hacer ve Nuriye’nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.