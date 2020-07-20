Gençliğim Eyvah 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gençliğim Eyvah 6. son bölüm izle)

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 6. bölüm ile ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden itibaren beğeni toplayan dizinin son bölümünde; Arif ve Zekeriya’nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet’in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Peki Gençliğim Eyvah 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gençliğim Eyvah son bölüm izleme linki...

ATV’de her pazartesi akşamı yayınlanan Gençliğim Eyvah bu hafta 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünde; Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Gençliğim Eyvah 7. yeni bölüm fragmanı ve 6. son bölüm izleme sayfası haberimizde…

GENÇLİĞİM EYVAH 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki link üzerinden izlenebilecek.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 6. SON BÖLÜM İZLE





GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır.

Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir. Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?

Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız!”

Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz. Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.