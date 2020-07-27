Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Gençliğim Eyvah 7. son bölüm izle)

Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah, bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Levent Ülgen ile Cengiz Bozkurt’un başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde yaşananlar merak edildi. Gençliğim Eyvah dizisi 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.

GENÇLİĞİM EYVAH 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda paylaştığımız bağlantı üzerinden izlenebilecek.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 7. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zekeriya, Arif’in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Arif ve Zekeriya’nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet’in kalbi fazlasıyla kırılmıştır.

Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola’nın gözleri önünde rencide edilmiştir. Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?

Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız!”

Ahmet’in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif’in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz. Hacer ve Nuriye’nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.