Gençliğim Eyvah 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gençliğim Eyvah 8. son bölüm izle)

ATV’nin sevilen dizisi haline gelen Gençliğim Eyvah, bu hafta 8. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Gençliğim Eyvah dizisinin bu akşmaki son bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. Dizinin son bölümünde; Çağla, Ahmet’in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet’ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşacak. İşte Gençliğim Eyvah 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

GENÇLİĞİM EYVAH 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda olacak.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 8. SON BÖLÜM İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaçak gelin Çağla’dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla’nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşayacak. Çağla, Ahmet’in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet’ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşacak. Ancak Zola’nın başında daha büyük belalar var. Arif ve Zekeriya’nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalacak.

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI

Gençliğim Eyvah dizisinde, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?