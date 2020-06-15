Gençliğim Eyvah dizisi nerede çekildi?

Bu akşam ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Gençliğim Eyvah dizisi, kadrosundaki ünlü oyuncularla dikkat çekiyor. Yaz sezonu dizileri arasında iddialı olan Gençliğim Eyvah dizisinin nerede çekildi internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte Gençliğim Eyvah dizisi ile alakalı bazı bilgiler…

Süreç Film tarafından yapılan Gençliğim Eyvah dizisinin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Elif Doğan gibi oyuncular yer alıyor. Sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan Gençliğim Eyvah dizisinde, rakip iki kebapçı dükkanını işleten ve sonradan mahalleye gelen bir gencin getirdiği fotoğraf ile hayatları komple değişen iki kişinin hayatı anlatılıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisinin nerede çekildiği en çok aratılan konuların başında geliyor. Gençliğim Eyvah dizisi, İstanbul'da var olan ve birçok dizinin de çekimlerinin yapıldığı dizi platolarında çekiliyor. Gençliğim Eyvah dizisi için plato içinde yeni bir mahalle oluşturulmuş durumda.