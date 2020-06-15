Gençliğim Eyvah dizi yayın hayatına başlıyor… Gençliğim Eyvah konusu ve oyuncuları

Yaz sezonu için hazırlanan diziler ekranlarda yer bulmaya başladı. Bunlardan biri de Gençliğim Eyvah dizisi oldu. İki rakip kebapçının, ortaya çıkan bir fotoğrafla değişen hayatlarını konu alan ve kadrosunda ünlü oyuncularını barındıran Gençliğim Eyvah dizisinin yapımcılığını Süreç Film üsleniyor. Bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olacak Gençliğim Eyvah dizisi ile ilgili bilgiler haberimizde…
GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU
‘İstanbul'a babamı bulmaya gidiyorum'
Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan’ın mahalleye gelişi; Arif’in de Zekeriya’nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra’ya aşık olur. Ancak Azra, Arif’in oğlu Ahmet’le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?
GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI
Cengiz Bozkurt
Levent Ülgen
Günay Karacaoğlu
Ulviye Karaca
Elif Doğan
Ekin Mert Daymaz
Burak Tozkoparan
Erdem Kaynarca
Bahar Süer
Kemal Uçar
İpek Çiçek
Ecem Atalay
Beyti Engin