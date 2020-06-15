Gençliğim Eyvah dizi yayın hayatına başlıyor… Gençliğim Eyvah konusu ve oyuncuları

Yaz sezonu için hazırlanan diziler ekranlarda yer bulmaya başladı. Bunlardan biri de Gençliğim Eyvah dizisi oldu. İki rakip kebapçının, ortaya çıkan bir fotoğrafla değişen hayatlarını konu alan ve kadrosunda ünlü oyuncularını barındıran Gençliğim Eyvah dizisinin yapımcılığını Süreç Film üsleniyor. Bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olacak Gençliğim Eyvah dizisi ile ilgili bilgiler haberimizde…

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU

‘İstanbul'a babamı bulmaya gidiyorum'

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan’ın mahalleye gelişi; Arif’in de Zekeriya’nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra’ya aşık olur. Ancak Azra, Arif’in oğlu Ahmet’le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?



GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt

Levent Ülgen

Günay Karacaoğlu

Ulviye Karaca

Elif Doğan

Ekin Mert Daymaz

Burak Tozkoparan

Erdem Kaynarca

Bahar Süer

Kemal Uçar

İpek Çiçek

Ecem Atalay

Beyti Engin