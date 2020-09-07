Gençliğim Eyvah’ın son bölümünde mafya Çavi ve Zola’nın peşinde! Gençliğim Eyvah 14. bölüm fragmanı geldi mi?

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 13. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Gençliğim Eyvah'ın son bölümünde; Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın peşindeki İtalyan mafyasıyla karşı karşıya geldi. Azra'nın Ahmet'i terk etmesiyle de işler iyice karıştı. İşte Gençliğim Eyvah 14. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

ATV’nin renkli dizilerinden Gençliğim Eyvah’ın 13. son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Özellike Çavi ile Zola’nın italyan mafyasının eline düşmesi ve Arif ile Zekeriya’nın da oğullarını kurtarma çabaları son bölümün dikkat çeken olaylarından. İşte Gençliğim Eyvah dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

GENÇLİĞİM EYVAH 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 14. bölüm fragmanı, dizinin yeni bölümü bitimiyle birlikte ekranlarda yer alacak. İlerleyen dakikalarda yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı aşağıdaki link üzerinden de izlenebilecek.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesinin dağılmaması için Azra’dan vazgeçmek zorunda kalan Ahmet, perişan olur. Ahmet’in son dakikada evlilikten vazgeçmesinin şokunu yaşayan Azra, karşısına çıkıp hesap sorar ve Ahmet’i terk eder.

Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola’nın peşindeki İtalyan Mafyasıyla karşı karşıya gelir. Oğullarına sahip çıkan Arif ve Zekeriya, İtalyan Mafyanın elinden Çavi ve Zola’yı kurtarmaya çalışır.