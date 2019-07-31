Genco Ecer kimdir? Genco Ecer nereli ve kaç yaşında?

Genco Ecer, 1985 doğumludur. Kandıramazsın beni adlı albümü ile müzik dünyasında büyük çıkış yakalayan Genco Ecer hakkında merak edilenler haberimizde... Genco Ecer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Genco Ecer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Genco Ecer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında…

GENCO ECER KİMDİR?

Genco Ecer, 13 Aralık 1985 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Kıbrıs, anne tarafından ise aslen Ankara'lıdır. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yerleşen Ecer, ilkokul eğitimini Şehit Ertuğrul İlköğretim Okulunda, ortaöğretim eğitimini Bayraktar Türk Marif Kolejinde tamamladıktan sonra Türk Marif Lisesinden mezun oldu. Ecer, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezundur.

Kandıramazsın, Yalvarırım ve Vur adlı albümleri bulunan Genco Ecer, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Genco Ecer, Yay burcudur.