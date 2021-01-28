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Genco Erkal corona aşısı oldu

Usta sanatçı Genco Erkal da corona virüsü aşısı yaptırdı.

Güncellenme: 16:06, 28/01/2021
Haberler Magazin
Genco Erkal corona aşısı oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de aşılama sürüyor.

Öncelikli grupta bulunan 83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal da aşı olduğunu açıkladı.

Erkal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Şahsım da” notunu düştü.

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Yayınlanma Tarihi:16:01,