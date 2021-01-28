Genco Erkal corona aşısı oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye&#8217;de aşılama sürüyor.. Öncelikli grupta bulunan 83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal da aşı olduğunu açıkladı.. Erkal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, &#8220;Şahsım da&#8221; notunu düştü.. İlginizi ÇekebilirErdoğan&#039;dan yerli aşı açıklaması. İlginizi ÇekebilirAşılama sürecinde bizi neler bekliyor?. İlginizi Çekebilir75 yaş üstü aşı randevusu aşı randevusu MHRS ekranında. &nbsp;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6232926}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/genco-erkal-corona-asisi-oldu');aip2('newsArticle', {"identifier":6232926,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/genco-erkal-corona-asisi-oldu/","headline":"Genco Erkal corona au015fu0131su0131 oldu","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Amerika","\\u00c7in","Corona","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","D\\u00fcnya","hastane","\\u0130ngiltere","Instagram","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","s\\u0131nav","Tayvan","T\\u00fcrkiye","Vietnam","Yeni Zelanda"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/28/iecrop/gencoerkal.coronaasisi_16_9_1611838860.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-01-28 16:01:05","dateModified":"2021-01-28 16:06:06","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1997}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/genco-erkal-corona-asisi-oldu/');