Genco Erkal’dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı: Bugün düştüğümüz şu duruma bakın…

Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Bir zamanlar şarkılarla, türkülerle, şiirlerle, coşkuyla kutlardık 14 Mart Tıp Bayramı'nı. Bir de bugün düştüğümüz şu duruma bakın" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Doktorlar özlük haklarının iyileştirilmesini isterken, Türkiye hekim göçü vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gidiyorlarsa gitsinler” diye tepki gösterdiği doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı’nda çalışma şartlarının iyileştirilmesi için grev yapıyor.

Sanatçı Genco Erkal da doktorların mücadelesine destek verirken, Tıp Bayramı’na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erkal, “Bir zamanlar şarkılarla, türkülerle, şiirlerle, coşkuyla kutlardık 14 Mart Tıp Bayramı’nı. Bir de bugün düştüğümüz şu duruma bakın. Enseyi karartmayalım, bunlar da geçer, direnen kazanır. Her daim başımızın üstündesiniz tüm hekimler ve sağlık emekçileri” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart’ta kadın muhtarlarla yaptığı buluşmada doktorların özel sektörü tercih etmesine ve yurt dışına gitmesine tepki göstermişti.

“Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim” diyen Erdoğan şunları söylemişti:

“Doktorlar az para aldığı için ayrılıyor, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.”

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