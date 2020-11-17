Genco Erkal’dan İmamoğlu’na soruşturmaya tepki: Suçsa beni de yargılasınlar

Genco Erkal’dan İmamoğlu’na soruşturmaya tepki: Suçsa beni de yargılasınlar

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ağustosta şehrin çeşitli noktalarına “Ya Kanal, Ya İstanbul” afişleri astırmış, bu projeye karşı çıkmıştı. Valilik de bunları bir gecede kaldırtmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin, bu afişler için İmamoğlu’na soruşturma açtığı ortaya çıktı.

İFADESİNİ İSTEDİLER

Müfettişin, İmamoğlu’na gönderdiği yazıda “Devlet politikası haline gelmiş ve kamu kaynağı kullanılarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynağı kullanılarak muhalaefet edilmesinin mümkün olmadığı” iddiası dile getirildi. İmamoğlu’ndan 7 gün içinde ifade vermesi istendi….

“İMAMOĞLU BENİM”

İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi ‘İmamoğlu benim’ etiketini paylaşarak kendilerinin de Kanal İstanbul’a karşı olduğunu açıkladı.

Usta sanatçı Genco Erkal da Twitter hesabından şu sözlerle tepki gösterdi:

“#İmamoğluBenim Ben de karşıyım Kanal İstanbul’a. Suçsa beni de yargılasınlar. İmamoğlu’nun bu konudaki düşüncesine, eleştirilerine yüzde 100 katılıyorum. İktidarın yüreği varsa bu konuda referandum yapsın da görsün gününü.”