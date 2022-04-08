Genco Erkal’dan sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal (84), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Genco Erkal, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu söylemişti.

Erkal, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” demişti.

“İKİ HAFTADA HALLEDERİM SANIYORDUM”

Usta sanatçı, bugün Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Erkal paylaşımda, “Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bir evladın en zor görevi! Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı