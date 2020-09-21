Genco Erkal’dan tartışma yaratacak kavuk paylaşımı

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuk, Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredildi. Usta sanatçı Genco Erkal'dan kavukla ilgili çok konuşulacak paylaşım geldi.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuk, dün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin’den Şevket Çoruh’a devredildi. Kavuğu teslim alan Çoruh pandemi döneminde tiyatro emekçilerinin durumuna dikkat çekerek, “Türk tiyatrosu çok zor bir dönem yaşarken mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma… Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda, Anadolu’da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden apartman dairelerine kadar yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

“PİŞMİŞ AŞA SU KATMAK İSTEMEM AMA…”

Kavuk devrinin ardından usta sanatçı Genco Erkal’dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda araştırmacı Tekin Deniz’in “Aslında kavuğun Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü tarafından kimseye devredilmediği” sözlerine “Pişmiş aşa su katmak istemem ama…” diyerek destek verdi.

Karar’a konuşan Tekin Deniz kavuk ile ilgili “Kavuk bir ustalık nişanesi, Dümbüllü Özkul'a kavuğu değil evindeki Pişekâr takkelerinden birini verdi. Kavuk hala ailede, Özkul ya da başka hiç kimse alamadı” demişti.