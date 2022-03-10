Genco Erkal’dan üzen haber: “Zor ama…”

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal, sosyal medya hesabından sağlığıyla ilgili ciddi bir mesaj yayınladı.

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Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal, sosyal medya hesabından sağlığıyla ilgili ciddi bir mesaj yayınladı.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Genco Erkal, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz.”

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