Genco Erkal’ın Ekrem İmamoğlu paylaşımı güldürdü

Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya sayfasından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla güldürdü. Genco Erkal, Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan bazı haberleri bu şekilde tiye aldı.

Ekrem İmamoğlu, önceki gün esnaf ziyareti kapsamında girdiği bir dükkanda esnafla yaşadığı tartışma sonrasında esnafın yanağına dokunarak o kişiyle iletişim kurdu. İmamoğlu'na iktidara yakın medya, “Esnafı tokatladı” diye başlık atınca insanlar tepkilerini ironi ve mizahla vermeye başladı. Bunlardan biri de usta oyuncu Genco Erkal oldu.

GENCO ERKAL’DAN İNCE ESPRİ

Usta sanatçı Genco Erkal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile olan bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Genco Erkal’ın Ekrem İmamolu ile çekildiği fotoğrafa ise eklediği esprili not sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Erkal fotoğrafa, “Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım. Ardından burnumu ısırmaya kalktı” notunu ekledi.

