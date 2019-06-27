Geniş Aile: Yapıştır filmi nerede çekildi? İşte Geniş Aile: Yapıştır filminin konusu ve oyuncuları

Geniş Aile: Yapıştır filmi sinamaseverler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Geniş Aile: Yapıştır filminin konusu ne oyuncuları kim? Yönetmenliğini Ömer Uğur’un yaptığı, Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Tanju Tuncel, Mine Teber gibi usta oyuncuların yer aldığı 2015 yapımı Geniş Aile: Yapıştır filminin çekimleri Ayvalık ve İstanbul'da yapılmıştır. İşte Geniş Aile: Yapıştır filmiyle ilgili detaylar...

Geniş Aile: Yapıştır filmi nerede çekildi? sorusu merakla araştırılıyor. Geniş Aile: Yapıştır filmi 2015 yılında Ayvalık’ta ve İstanbul’da çekilmiştir. Filmin oyuncuları, vazgeçilmez aile üyeleri Tanju Tuncel, Mine Teber, Bihter Dinçel, Bora Akkaş ile Mustafa Uzunyılmaz'ın da bulunduğu kadroya dahil olan sürpriz isimler ise Yağmur Tanrısevsin, Derya Karadaş, Renan Bilek ve Levent Niş oldu. İşte Geniş Aile: Yapıştır filmiyle ilgili merak edilenler…

GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ KONUSU

Cevahir'in (Ufuk Özkan) babaannesi Hafize'nin (Tanju Tuncel) hastalanması üzerine; tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir'in eline bir define haritası geçer. Cevahir'in belalısı Koyu Bilal (Fırat Tanış) olayın kokusunu alır ve haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık'a doğru yola çıkar. Cevahir de Ulvi (Bülent Çolak) ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların, olayların ve belaların içinde bulurlar.

GENİŞ AİLE: YAPIŞTIR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş, Mine Teber, Özge Ulusoy, ve Şinasi Yurtsever yer alıyor.