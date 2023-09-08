George Clooney, evini 107 milyon dolara satışa çıkardı

George Clooney, paparazzilerin ilgisinden o kadar bunaldı ki sonunda evini satışa çıkardı. Ünlü oyuncu, Como Gölü'ndeki evini 107 milyon dolara satıyor.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un gözde isimlerinden George Clooney, milyon dolarlık eviyle gündemde. Clooney’nin evi aslında yıllardır söylentilerin odağında.

İlk olarak 2010 yılında ünlü oyuncunun evini satacağı konuşulmaya başlandı. Ardından da avukat Amal Alamuddin ile evlendikten sonra 2015 yılında bu söylentiler yeniden ortaya çıktı. Ve şimdi yeniden satış haberleriyle gündemde…

Çifte yakın bir kaynak, satıştan sonra Clooney’nin, İtalya’nın daha sakin başka bir bölgesinde bir ev almak istediğini söyledi.

Clooney’ler 2021’de Fransa’nın Provence bölgesindeki Domaine du Canadel mülkünü satın almış ve Amal Clooney’nin orada kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Satışın ise sessiz bir şekilde gerçekleşeceği, basında yer almayacağı ve reklamın olmayacağı belirtiliyor. Ancak Clooney çifti hâlâ evin tadını çıkarıyor gibi görünüyor ve bölgedeki restoranlarda görülmeye devam ediyorlar.

Clooney, 2002 yılında Heinz Ailesi’nden 10 milyon dolara satın almıştı.

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