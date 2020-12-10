Hollywood yıldızı George Clooney yeni filmi için 12 kilo verince hastanelik oldu. Amerikalı aktöre pankreas yangısı teşhisi koyuldu.

ABD’li dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, hastaneye kaldırıldı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 59 yaşındaki oyuncu, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandıracağı ‘The Midnight Sky’ adlı filmdeki rolü için 12 kilo vermişti.

ÇEKİMLERE 4 GÜN VARDI

Aynı zamanda yönetmenliğini üstleneceği filmin çekimlerine dört gün kala Clooney, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. George Clooney’e pankreas yangısı teşhisi koyuldu. Usta aktör, hayati tehlike arz edebilecek hastalıktan kurtulmak için bir süre tedaviye alındı.

“KENDİME DİKKAT ETMİYORDUM”

Gazeteye verdiği demeçte Clooney, “Sanıyorum çok hızlı kilo vermek için çok çalışıyordum ve muhtemelen kendime dikkat etmiyordum” dedi.