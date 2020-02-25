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George Clooney, Malaga takımına talip oldu
George Clooney, Malaga takımına talip oldu
İspanyol takımı Malaga'yı satın almak isteyen isimler arasında dünyaca ünlü oyuncu George Clooney de bulunuyor...
Magazin 25 Şubat 2020 - 10:42

58 yaşındaki dünyaca ünlü aktör George Clooney’in İspanyol ekibi Malaga’yı satın almak isteyenler arasında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İspanya Küçük Hissedarlar Başkanı Antonio Aguilera’nın açıklamasına dayandırılan haberlerde; Malaga futbol kulübünü satın almak isteyenler arasında George Clooney’in sahibi olduğu bir şirketin de bulunduğu ortaya çıktı.

MADDİ KRİZDEN DOLAYI ZOR GÜNLER YAŞAMIŞTI

Malaga, 2018 yılında yaşadığı maddi krizden dolayı La Liga’dan düşmüştü. Öte yandan satışa çıkarılan kulüp için 100 milyon euro istendiği de İspanyol basınında yer aldı.

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Son güncelleme: 10:45 - 25.02.2020
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