George Clooney ve Amal Clooney boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi

Ünlü oyuncu George Clooney ve eşinin boşanacakları iddia edildi. Hatta öyle bir dedikodu ortaya atıldı ki, Amal, Clooney'e 'Müştemilatta kal' diye mesaj atmış...

Bugün Hollywood öyle bir dedikodu ile çalkalandı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Denilene göre dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ve avukat eşi Amal Clooney boşanıyor ve George, Amal’a 520 milyon dolarlık bir boşanma davası açmaya hazırlanıyor…

İddialara göre George Clooney ile anlaşamayan Amal, ikiz bebekleri Ella ve Alexander’ı da alarak İtalya’nın Sardinya adasında kısa süre önce satın aldıkları yeni villaya taşınmış ve çocukları da eşine göstermiyormuş. Öyle ki babalarının çocuklarını görebilmesi için de müştemilatta kalması gerekiyormuş. Yine bir iddiaya göre Amal, Clooney’e “Eğer ikizleri görmek istiyorsan malikanede değil, müştemilatta kalabilirsin” demiş…

Bu dedikodular bugün alıp başını gidince çift de jet hızıyla bir açıklama yaptı. George Clooney’in danışmanı, HollywoodLife’a bir açıklama yaptı ve “Hikaye tamamen uydurma. Herkes rahat bir nefes alabilir. George ve Amal, evlendikten sonra da hala birbirine aşık” dedi.