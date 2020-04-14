George ve Amal Clooney çocukları için kesenin ağzını açtı

George ve Amal Clooney çocukları için kesenin ağzını açtı

George Clooney ve eşi Amal Clooney, ikizleri Ella ve Alexander için 113 bin dolarlık oyun evi yaptırıyor.

500 milyon dolarlık servetiyle Hollywood’un en çok kazanan oyuncularından George Clooney ve eşi avukat Amal Clooney, karantina günlerini Los Angeles’taki malikanelerinde geçiriyor. Salgın nedeniyle karantina günlerinin sonlanacağına dair belirsizlik çifti endişelendirince, çareyi ikizlerine oyun evi yaptırmakta buldu.

Uzunca bir süre sosyal izolasyonda kalacaklarını düşünen Clooney çifti, iki yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander için oyun evi yaptırmaya karar verdi. Ünlü çift, iki katlı oyun evi için 113 bin dolarlık masrafı gözden çıkardı. Tasarlanacak olan oyun evi, çiftin çocuklarıyla birlikte yaşadığı malikanenin kopyası olacak.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan çifte yakın bir kaynak, “Bu harcama biraz müsriflik ama George ve Amal çocukları için her şeyin en iyisini istiyor” yorumunda bulundu. Clooney çiftinin yaptıracağı bu oyun evinde dans salonu ve gerçek bir mutfak olacak. Mini malikaneye su ve elektrik bağlanacağı da söyleniyor.

George Clooney, oyun evinin inşası için de Barack Obama’nın başkanlığı döneminde ofisini tasarlayan Michael S. Smith’i tutmuş. Bu harcama çiftin corona virüsü ile mücadele için 1 milyon dolar bağışlamasından sonra geldi. Bu harcama birçok kesim tarafından tuhaf karşılandı.