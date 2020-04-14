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George ve Amal Clooney çocukları için kesenin ağzını açtı
George ve Amal Clooney çocukları için kesenin ağzını açtı
George Clooney ve eşi Amal Clooney, ikizleri Ella ve Alexander için 113 bin dolarlık oyun evi yaptırıyor.
Magazin 14 Nisan 2020 - 09:19

500 milyon dolarlık servetiyle Hollywood’un en çok kazanan oyuncularından George Clooney ve eşi avukat Amal Clooney, karantina günlerini Los Angeles’taki malikanelerinde geçiriyor. Salgın nedeniyle karantina günlerinin sonlanacağına dair belirsizlik çifti endişelendirince, çareyi ikizlerine oyun evi yaptırmakta buldu.

DepoPhotos

Uzunca bir süre sosyal izolasyonda kalacaklarını düşünen Clooney çifti, iki yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander için oyun evi yaptırmaya karar verdi. Ünlü çift, iki katlı oyun evi için 113 bin dolarlık masrafı gözden çıkardı. Tasarlanacak olan oyun evi, çiftin çocuklarıyla birlikte yaşadığı malikanenin kopyası olacak.

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İngiliz The Sun gazetesine konuşan çifte yakın bir kaynak, “Bu harcama biraz müsriflik ama George ve Amal çocukları için her şeyin en iyisini istiyor” yorumunda bulundu. Clooney çiftinin yaptıracağı bu oyun evinde dans salonu ve gerçek bir mutfak olacak. Mini malikaneye su ve elektrik bağlanacağı da söyleniyor.

Backgrid USA

George Clooney, oyun evinin inşası için de Barack Obama’nın başkanlığı döneminde ofisini tasarlayan Michael S. Smith’i tutmuş. Bu harcama çiftin corona virüsü ile mücadele için 1 milyon dolar bağışlamasından sonra geldi. Bu harcama birçok kesim tarafından tuhaf karşılandı.

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Son güncelleme: 10:45 - 14.04.2020
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