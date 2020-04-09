George ve Amal Clooney, corona virüsü ile mücadele için bağışta bulundu

George ve Amal Clooney, corona virüsü ile mücadele için bağışta bulundu

George Clooney ve avukat eşi Amal Clooney, corona virüsü ile mücadele için 1 milyon doları aşkın bağışta bulundu.

Ünlü aktör George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, corona virüsü ile mücadele eden birçok ülkeye, 1 milyonu aşkın bağış yaptı.

İngiliz PA Ajansı’nın aktardığı habere göre çift, bağışlarıyla İngiltere’deki sağlık sistemi NHS’ye 300 bin dolar ayrılarak, İtalya’nın corona virüsünden en çok etkilenen bölgesi Lombardia ve Lübnan’da yoksullara gıda yardımı yapılmasını istedi.

Uluslararası insan hakları avukatı olan Amal Clooney, Lübnan’da doğmuştu.

Çift ayrıca, George Clooney’nin de dahil olduğu Sinema ve Televizyon kuruluşuna ve SAG-AFTRA derneğine 250 bin dolar bağışladı.