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Gerard Butler ve sevgilisinden dikkat çeken görüntü! Maskeyle öpüştüler
Gerard Butler ve sevgilisinden dikkat çeken görüntü! Maskeyle öpüştüler
Hollywood'un yıldız isimlerinden Gerard Butler ve sevgilisi Morgan Brown, corona önlemi olarak taktıkları maske üzerinden öpüşmeleriyle dikkat çekti.
Sozcu.com.tr
Magazin 6 Ağustos 2020 - 11:03

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ünlü isimler de salgına karşı alınan önlemlere uyulması çağrıları yapıyor.

Maske takmaya özen gösteren isimlerden ünlü oyuncu Gerard Butler ise çarpıcı bir görüntüye imza attı.

Sevgilisi Morgan Brown’la Los Angeles’ta görüntülenen Butler, Venice Beach’te bisiklet turu yaptı. Turun bir bölümünde ara veren ikili, içecek almak için bir kafeye girdi.

Gerard Butler ve Morgan Brown.

Kafenin çıkışında samimi görüntüler veren Butler ve Brown, ünlü oyuncunun maskesi takılıyken öpüşmeleriyle dikkat çekti.

Butler ve Brown 2014 yılından bu yana ilişkilerini sürdürüyor.

Son güncelleme: 11:04 - 06.08.2020
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