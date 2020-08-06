Gerard Butler ve sevgilisinden dikkat çeken görüntü! Maskeyle öpüştüler
Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ünlü isimler de salgına karşı alınan önlemlere uyulması çağrıları yapıyor.
Maske takmaya özen gösteren isimlerden ünlü oyuncu Gerard Butler ise çarpıcı bir görüntüye imza attı.
Sevgilisi Morgan Brown’la Los Angeles’ta görüntülenen Butler, Venice Beach’te bisiklet turu yaptı. Turun bir bölümünde ara veren ikili, içecek almak için bir kafeye girdi.
Kafenin çıkışında samimi görüntüler veren Butler ve Brown, ünlü oyuncunun maskesi takılıyken öpüşmeleriyle dikkat çekti.
Butler ve Brown 2014 yılından bu yana ilişkilerini sürdürüyor.