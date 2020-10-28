Gerard Depardieu’nün tecavüz soruşturması yeniden açılıyor

Ünlü aktör Gerard Depardieu'ya karşı yöneltilen bir tecavüz suçlamasının savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle düşürülmesinin ardından davacının yeniden şikayette bulunması üzerine soruşturmanın tekrar açılacağı bildirildi.

20’li yaşlardaki bir kadın oyuncu, 71 yaşındaki Depardieu’yü Ağustos 2018’de Paris’teki dairesinde kendisine tecavüz etmekle ve saldırıda bulunmakla suçlamış, Depardieu ise suçlamaları reddetmişti.

Kadın oyuncunun şikayeti üzerine, güneydeki Aix-en-Provence kentinde savcılık ön soruşturma başlatmış daha sonra soruşturma Paris’teki savcılığa devredilmişti.

Paris’te yürütülen soruşturma ise Depardieu’ye yönelik resmi suçlama yöneltecek yeterli delil toplanamadığı gerekçesiyle Haziran 2019’da düşürülmüştü.

Davacının daha sonra yeniden suçlama yönelttiği bu durumda Fransız yasalarına göre iddiaların bir soruşturma hakimi tarafından incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Soruşturmaya yakın bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, soruşturma hakiminin konuyla ilgilenmesi yönünde resmi karar çıkmış bulunuyor.

DEPARDİEU’NÜN AVUKATI: ÖNEMSİZ BİR OLAY

Depardieu’nün avukatı Herve Temime, davanın yeniden açılması yönünde bir kararın kendisine bildirilmediğini ancak soruşturma hakimi atanmasının “otomatik bir karar olduğu için önemsiz bir olay olduğunu” söyledi.

Fransa’nın süperstarlarından biri olarak değerlendirilen ve Cyrano de Bergerac, Jean de Florette ve Camille Claudel gibi filmlerde rol alan Depardieu, Yeşil Kart ve ünlü yönetmen Ridley Scott’un 1492 filmlerindeki rolleriyle aynı zamanda uluslararası ün kazanmıştı.

Depardieu, Fransız ve Rus vatandaşlıklarına sahip. Ünlü aktör, 2013’te Fransa’da zenginlerin ödediği verginin artırılması yönünde bir kanun teklifinin tartışıldığı sırada protesto amacıyla Rus vatandaşlığına başvurmasıyla da gündeme gelmişti. (BBC Türkçe)