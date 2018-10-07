Gerçek bir aşk hikayesi… Jokey Halis Karataş’ın hayatı film oldu!

Gerçek bir aşk hikayesi… Jokey Halis Karataş’ın hayatı film oldu!

Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyaz perdeye taşındı.

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“Şampiyon”, Bold Pilot'ın büyük başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman'ın destansı aşklarını konu alıyor.

Türk atçılığının duayen ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot'ın daimi jokeyi, sonraları Türkiye'nin en başarılı jokeyi haline gelecek olan Halis Karataş'tı. Birlikte unutulmaz başarılara imza atan Halis Karataş ve Bold Pilot ikilisinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hâlâ geçilemedi.

Koştuğu dönemde umudun simgesi haline dönüşen Bold Pilot, at yarışlarıyla hiç ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmayı başarmıştı.

Bold Pilot'ın kazandığı her zaferle daha da güçlenen büyük aşkın anlatıldığı filmde, ünlü jokey Halis Karataş'ı Ekin Koç, Begüm Atman'ı da Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

Ay Yapım ve Med Yapım'ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Efsaneleşmiş bir aşkın ve başarının gerçek hikayesini konu alan “Şampiyon”, 7 Aralık'ta vizyonda.