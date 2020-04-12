Gerzek Şaban filminin konusu ne? Gerzek Şaban filmi kaç yılında çekildi?

Gariban bir sinema emekçisiyle, mafya babasının aşırı benzerliğini konu alan Gerzek Şaban filmi, efsane oyuncu Kemal Sunal’ın en beğenilen filmlerinden biri. Peki, Gerzek Şaban filminin konusu ne? Gerzek Şaban filminde Kemal Sunal'a eşlik eden oyuncular kim? Gerzek Şaban filmi kaç yılında çekildi? İşte tüm detaylar…

Yönetmenliğini ‘Şaban' karakterinin yaratıcısı Natuk Baytan'ın yaptığı ve 1980 yılında ilk kez vizyona giren Gerzek Şaban filmi, üzerinden yıllar geçse de ne zaman izlense kahkahalarla güldüren Türk filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki Gerzek Şaban filminin oyuncuları kim? Gerzek Şaban filminin konusu ne? Bütün bilgiler haberimizde…

GERZEK ŞABAN KONUSU

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

Adı Gerzek Şaban olmasına rağmen Şaban karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal – Osman / Seyfi

Yadigar Ejder – Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal – Cemal / Rejisör

Nejat Gürçen – Hamdi

Reha Yurdakul – Mafya şefi Abbas

Muhteşem Durukan – Konyakçı

Arap Celal – Arap Celal

Ülkü Özen – Lale