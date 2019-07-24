Gerzek Şaban oyuncuları kimler? Gerzek Şaban konusu nedir?

Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi olan Gerzek Şaban’da Kemal Sunal iki farklı karakteri canlandırıyor. Peki, Gerzek Şaban filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
GERZEK ŞABAN KONUSU
Kemal Sunal’ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.
Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi’yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman’ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.
Adı Gerzek Şaban olmasına rağmen Şaban karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy’de çekilmiştir.
GERZEK ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal – Osman / Seyfi
Yadigar Ejder – Kahveci Hamza
Rıza Pekkutsal – Cemal / Rejisör
Nejat Gürçen – Hamdi
Reha Yurdakul – Mafya şefi Abbas
Muhteşem Durukan – Konyakçı
Arap Celal – Arap Celal
Ülkü Özen – Lale