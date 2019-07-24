Gerzek Şaban oyuncuları kimler? Gerzek Şaban konusu nedir?

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı, birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın komik öyküsünün anlatıldığı Gerzek Şaban filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki, Gerzek Şaban konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi olan Gerzek Şaban’da Kemal Sunal iki farklı karakteri canlandırıyor. Peki, Gerzek Şaban filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

GERZEK ŞABAN KONUSU

Kemal Sunal’ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi’yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman’ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

Adı Gerzek Şaban olmasına rağmen Şaban karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy’de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal – Osman / Seyfi

Yadigar Ejder – Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal – Cemal / Rejisör

Nejat Gürçen – Hamdi

Reha Yurdakul – Mafya şefi Abbas

Muhteşem Durukan – Konyakçı

Arap Celal – Arap Celal

Ülkü Özen – Lale