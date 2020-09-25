Gideli 8 yıl oldu… Neşet Ertaş mezarı başında anıldı

Bağbaşı Mezarlığı’nda düzenlenen törene protokol üyeleri ve sevenleri katıldı. Anmada Ertaş’ın mezarına çiçekler bırakıldı.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, “Neşet Ertaş, mütevazı kişiliği, insan sevgisi ve örnek yaşamıyla her zaman insanlarımızın gönlünde yer bulmuş ve taht kurmuştur” dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Anadolu’nun sesini uluslararası boyuta Neşet Ertaş’ın taşıdığını, sazıyla, sözüyle, hoşgörüsüyle Abdallık geleneğinin temsilcisi olarak çok büyük eserler ürettiğini söyledi.

Törene katılanlar, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş’ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kız kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali’nin kabirlerini de ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN VİDEOLU MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Neşet Ertaş’ı video mesajla andı. Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından Ertaş’ın “Şu Garip Halimden” türküsü eşliğinde hazırlanan videoyu paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu, “Kadınlar insandır, biz de insanoğlu diyen, bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten büyük halk ozanı Neşet Ertaş bundan tam 8 yıl önce yorulup aramızdan ayrıldı. Bozkırın Tezenesini saygıyla anıyorum. Gönlümüz hep seni arıyor” değerlendirmesinde bulundu.