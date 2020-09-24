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Gigi Hadid anne oldu
Gigi Hadid anne oldu
Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü şarkıcı Zayn Malik dördüncü kez barışmalarının ardından bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Magazin 24 Eylül 2020 - 10:30

Bugüne kadar 3 kez ayrılan 4 kez barışan Gigi Hadid-Zayn Malik çifti, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. 25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi” dedi.

Gigi Hadid’in paylaşımı

Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise “Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum” dedi.

Zayn Malik’in paylaşımı

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara binlerce yorum yapıldı.

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Son güncelleme: 10:39 - 24.09.2020
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