Gigi Hadid, Ukrayna ve Filistin’deki mağdurlar için harekete geçti

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, defilelerden elde edeceği geliri, Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

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Babası Filistinli, annesi Hollandalı olan ABD’li model Gigi Hadid, defilelerden kazandığı parayı, savaştaki Ukrayna’nın yaralarını sarması ve Filistin’deki çatışma ortamından zarar görenler için bağışlayacağını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Hadid, “Moda Ayı takviminde ben ve çalışma arkadaşlarım yeni moda koleksiyonlarını tarihin yıkıcı ve travmatik zamanlarında sergiliyoruz. İş planlarımıza çok fazla müdahale etme imkanımız yok, ama bir şey yapmak için ‘yürümek’ istiyoruz”diye yazdı.

“UKRAYNA’DAN, FİLİSTİN’DEN ELİNİZİ ÇEKİN”

“Arkadaşım Mica Argannaraz’ın izinden gidiyor ve Sonbahar 2022 defilelerinden elde edeceğim kazancımı savaştan muzdarip olan Ukrayna ve Filistin’e bağışlıyorum” diyen Hadid, “Gözlerimiz ve kalplerimiz tüm insanlığın adaleti için açık olmalı” ifadesini kullandı.

Ünlü model mesajını, “Siyasetin, ırkın, dinin ötesinde hepimiz birbirimizi kardeş olarak görmeliyiz. Günün sonunda masum hayatlar savaşın bedelini ödüyor, liderler değil. Ukrayna'dan elinizi çekin. Filistin'den elinizi çekin. Barış. Barış. Barış” sözleriyle bitirdi.

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