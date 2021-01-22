Gigi Hadid kızının adını sonunda duyurdu

Ocak 2020’de bir bebekleri olacağını öğrenen ABD’li model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik bunu uzun süre kamuoyundan sakladı. Araya giren corona virüsü pandemisi onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına da yardımcı oldu.

Karantina sırasında annesi Yolanda Hadid’in çiftliğinde kalan Hadid ve Malik’in sırrı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hadid’in doğum günü kutlamaları sırasında Zayn Malik ve kardeşi Bella ile birlikte çekilen fotoğrafının paylaşılmasından sonra sosyal medyada genç çiftin bir bebeği olacağı iddiaları dolanmaya başladı.

Ne Hadid ne de Malik bu iddialara uzun süre cevap verdi. Ardından da Hadid, online olarak konuk olduğu bir sohbet programında gerçeği açıkladı.

25 yaşındaki model 23 Eylül’de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kızımız aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi” diyerek güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

“KHAİ’NİN ANNESİ”

Buna rağmen bugüne kadar bebeğinin adını açıklamayan ve yüzünü göstermeyen Gidi Hadid’den hamle geldi.

Hadid, Instagram hesabında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme “Khai’nin annesi” notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.

KHAİ ADININ ANLAMI NE?

Khai, seçilmiş kişi, asil veya asalet anlamına geliyor.

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