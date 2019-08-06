Gigi Hadid ve Tyler Cameron’ın sevgili oldukları iddia edildi

Gigi Hadid, ünlü şarkıcı Zayn Malik ile ilişkisini bitirdikten sonra, şimdi de ABD'li televizyon yıldızı Tyler Cameron ile anılıyor. Ne var ki Cameron'ın adı da The Bachelorette yarışmasındaki Hannah Brown ile anılnca, ortaya çıkan aşk üçgeni grupların oluşmasına neden oldu...

Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile yıllarca bir dargın bir barışık devam eden 3 yıllık ilişkisini bitiren Gigi Hadid’in adı, The Bachelorette yarışmasının yıldız ismi Tyler Cameron ile anılıyor. Geçtiğimiz hafta Instagram’da karşılıklı olarak birbirlerini takip eden iki ünlü isim, dün de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Aralarında aşk dedikodularının dolaştığı ABD’li TV yıldızı ve ünlü model Hadid’in aralarındaki ilişki, dünya basınında gündem oldu. Zira Cameron, yarışmada Hannah Brown ile yakınlaşmış ve 26 yaşındaki Tyler’ın Gigi ile görütülenmesi takipçilerini de ikiye bölmüş. Hatta ‘Team Gigi’ ve ‘Team Hannah’ hashtagleri dahi açılmış. Öyle ki Lindsay Lohan dahi tartışmalara katılmış ve Hannah’nın tarafında olduğunu yazmış.

Şu an her iki taraftan da bir açıklama gelmedi ama dün akşam birlikte bowling oynayan ikilinin oldukça eğlenceli vakit geçirdiği söyleniyor.