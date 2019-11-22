Gigi Hadid ve Zayn Malik aşkı tekrar alevlendi

Ünlü model Gigi Hadid ve Zayn Malik'in aralarındaki aşk tekrar alevlendi. Üç yıldır bir dargın bir barışık çiftin tekrar görüşmeye başladığı iddia edildi.

One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ve ünlü model Gigi Hadid’in, Pillowtalk isimli şarkının klip çekimlerinde alevlenen aşkları üç yıl boyunca devam etti. Bir ayrılıp bir barışan çiftin geçen sene Mart ayında nişanlandı dedikoduları konuşulurken birden ayrılık açıklamasıyla hayranları şoka uğramıştı.

Hadid ve Malik’in yoğun iş temposu nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları sebebiyle ayrılık kararı aldıklarını açıklamışlardı. Çifte yakın kaynaklar durumu, “Gelecekte yeniden bir araya gelme fikrine olumsuz bakmıyorlar ama kendi hayatlarında yapmak istedikleri şeyler birbirinden farklı. Kafalarında farklı planlar var” yorumunu yapmışlardı.

ANNE HADID, İLİŞKİYİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORDU

Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid ise kızının Zayn ile ilişkisini kariyerinde bir tehdit olarak gördüğü için ayrılmalarını istedi. Gigi Hadid’in de annesinin üzerinde yarattığı etkiyle ayrılık kararı verdiği iddia edildi.

İlişkilerini sonlandırdıktan sonra Hadid, Tyle Cameron ile ilişki yaşamaya başlamış fakat bu aşk iki ay sürmüştü.

Hadid ve Malik’e yakın kaynaklar ikilinin tekrar görüşmeye başladıklarını ve aralarındaki aşka bir şans daha vermeye hazırlandıklarını açıkladı. Çifte yakın bir isim, “Birlikte çok fazla anı biriktirdiler. Şimdilik iyi anlaşıyorlar” ifadesini kullandı.