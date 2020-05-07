Gigi Hadid ve Zayn Malik’in nişanlandığı iddia edildi

Gigi Hadid'in bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek beklediği haberlerinin ardından, şimdide çiftin nişanlandığı ortaya atıldı. İddiaların kaynağı ise Zayn'ın kolundaki dövme. Zayn'ın dövmesi, şair Halil Cibran'ın "Aşk ve Evlilik Üzerine" şiiri olduğu fark edilince, çiftin nikah masasına yakın olduğu konuşulmaya başladı...

İlk bebeklerini bekleyen Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Bebek haberinin ardından şimdi de, Zayn Malik’in koluna yaptırdığı dövmeden yola çıkan hayranları Malik’in Gigi Hadid’e evlenme teklifi edeceği yönünde söylentiler çıkarmaya başladı.

Sol koluna Halil Cibran’ın “Aşk ve Evlilik Üzerine” adlı şiirini yazdıran Zayn, “Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte, ama ikinizin de yalnız olduğunu unutmayın” dizeleri dikkat çekti.

Halil Cibran’a ait olan bu şiirin düğünlerde çiftlerin birbirine okuduğu bir şiir olarak biliniyor. Bu nedenle Zayn’ın dövmesini görenler, “Evlilik teklifi yolda” yorumları yapmaktan kendilerini alamadı.

Aşk ve Evlilik Üzerine adlı şiir ise şu şekilde:

Yeryüzüne birlikte geldiniz ve sonsuza dek birlikte yaşayacaksınız,

Ölümün ak kanatları günlerinizi bölene dek birlikte olacaksınız,

Tanrı’nın suskun anıları katına eriştiğinizde bile birlikte olacaksınız,

Ama bırakın da bunca beraberliğin arasında biraz boşluklar olsun,

Ve Tanrısal alemin rüzgarları esip dolanabilsin aranızda,

Birbirinizi sevin, ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın,

Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelgit çalkalanan bir deniz olsun Sevgi

Birbirinizin kadehini onunla doldurun ama aynı kadehe eğilip içmeyin,

Ekmeğinizi bölüşün, ama aynı lokmayı dişlemeye kalkmayın,

Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte, ama ikinizin de birer Yalnız olduğunu unutmayın,

Çünkü lavtadan dağılan müzik aynı, ama nağmeleri çıkaran teller ayrıdır,

Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın,

Çünkü ancak Hayat’ın elidir yüreklerinizi saklayacak olan,

Hep yanyana olun, ama birbirinize fazla sokulmayın,

Çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da ayrıdır,

Çünkü bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez….

Diğer yandan tasarımcı George Khalife’nin paylaştığı fotoğrafta Zayn’ın kolundaki nazar boncuğu bileklik de dikkat çekti.