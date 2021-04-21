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Gigi Hadid’in bebeği de kendisi gibi moda ikonu olma yolunda  

Gigi Hadid bebeğinin 7. ayını Versace’den bir eşofman takımıyla kutladı. Kızı Khai’nin ay dönümü için kırmızı bir eşofman takım seçen 25 yaşındaki model, kombini siyah minik postallarla tamamlayarak yeni bir moda ikonunun da yolda olduğuna dair sinyalleri veriyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:49, 21/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Gigi Hadid’in bebeği de kendisi gibi moda ikonu olma yolunda  

Gigi Hadid, Instagram'daki son paylaşımıyla bebeğinin ay dönümünü kutladı. “Bu hafta, 7 aylık olduğuna inanamıyorum” yazarak minik Khai'nin yüzünün görünmediği fotoğraflar paylaştı.

Khai'ye giydirdiği Versace marka kırmızı kadife eşofman takım ve siyah minik postallar ise moda tutkunlarının gözünden kaçmadı. Eşofmanlar, markanın sitesinde satışta görünmese de benzer bir takımın 266 dolar olduğu belirtildi.


Süper modelin, doğumdan sonra ilk defa 5 Mart 2021'de Versace'nin Sonbahar/Kış 2021 dijital defilesinde podyuma döndüğü düşünülürse bebeğini de bu markayla görmek pek şaşırtıcı değil.

Gigi, zamanını sık sık annesi Yolanda Hadid’in yaşadığı Pennsylvania'daki çiftlik evinde geçiriyor. Bununla birlikte, erkek arkadaşı Zayn Malik ile birlikte yaşadığı New York City’de yaşıyor.

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