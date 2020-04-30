Gigi Hadid’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

ABD'li ünlü model Gigi Hadid'in dün ortaya atılan 5 aylık hamile olduğu iddiası, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hadid'in sıkı takipçileri ise ünlü modelin doğum günü kutlamasının aynı zamanda baby shower partisi olduğunu öne sürdü. Partideki ayrıntılardan yola çıkarak ise bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu iddia edildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Gigi Hadid’in hamileliğinin ayrıntıları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Hadid’in doğum günü kutlamasında çift, bebeğin cinsiyetinin de açıklandığı bir baby shower partisi olduğu iddia edildi.

TMZ’nin yaptığı haberin ardından anne Yolanda Hadid de Almanya’da yayınlanan bir programda, “Küçük sırrımızın basına sızdığına inanamıyorum. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız” diyerek Hadid’in hamileliğini doğruladı.

Partideki ayrıntılardan yola çıkan hayranları, “Hello little one” (Merhaba minik) yazan pembe hediye paketlerinden dolayı bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu iddia etti. Başka bir hayranı ise Gigi’nin, Zayn’a sarıldığı fotoğrafta elinde tuttuğu balonun kurdalesinin mavi olmasından dolayı bebeğin erkek olduğunu iddia etti.

Diğer yandan Gigi Hadid’in şubat ayında i-D Magazine’e verdiği bir röportajın ayrıntıları da gündeme gelmeye başladı. Gigi’nin röportajda söylediği, “Yaş aldıkça, aile kurmayı daha çok düşünüyorum. Sonsuza kadar modellik yapar mıyım emin değilim. Modanın yaratıcı tarafını çok seviyorum. Birlikte çalıştığım insanlar beni çok mutlu ediyor, onların yanında olduğum için çok şanslıyım. Ama kim bilir? Belki de her an tam zamanlı ev işini seçebilirim” şeklinde kurduğu cümleler, hamileliğin ilk işaretleri olarak algılanmaya başladı.