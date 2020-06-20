Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gigi ve Bella Hadid’in milyon dolarlık evleri
Gigi ve Bella Hadid’in milyon dolarlık evleri
Hadid kardeşler, New York'ta sessiz sedasız iki ev aldığı ve bu evlere yaklaşık 12 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.
Magazin 20 Haziran 2020 - 16:06

Dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Gigi ve Bella Kadid kardeşler, son iki yıl içinde New York’tan iki ev aldığı ortaya çıktı. Geçen yıl sonlarında 23 yaşındaki Bella Hadid’in ters katına 6.1 milyon dolar ödediği belirtildi.

Evin pazardaki asıl fiyatı ise 6.99 milyon dolar olduğu ortaya çıkınca, ünlü modelin neredeyse 1 milyon dolar karla evi satın aldığı haberleri şaşkınlığa uğrattı.

Fotoğraf: The Corcoran Group

İKİ EVE 12 MİLYON DOLAR

25 yaşındaki Gigi ise evi için ödediği fiyatın 5.82 milyon dolar olduğu açıklandı. İki eve ödenen toplam miktar da yaklaşık 12 milyon doları buldu.

Gigi’nin evinde üç yatak odası ile 275 metrekare üzerinde kurulu üç banyo yer alıyor. Dubleks evde 72 metrekarelik manzaralı özel teras da bulunuyor.

İsmini açıklamayan bir kişi konuyla ilgili New York Post’a, “Gigi, Bella ve anneleri Yolanda, garaja sahip konağın mahremiyetlerini korumasını sevdiler” dedi.

İLGİLİ HABERBella Hadid ile The Weeknd çiftinin tekrar barıştığı iddia edildi
Son güncelleme: 16:07 - 20.06.2020
Etiketler