Gigi ve Zayn ayrılığının ardından kardeşlerinden dikkat çeken hamle

ABD'li ünlü model Gigi Hadid ve ünlü şarkıcı Zayn Malik'in 6 yıllık ilişkilerinin sona erdiği iddiasının ardından top modelin kardeşlerinden flaş bir adım geldi. Hadid'in kardeşleri Bella ve Anwar, Zayn Malik'i takipten çıkardı.

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ABD'li ünlü model Gigi Hadid ile eski One Direction yıldızı Zayn Malik'le ayrılık dedikodularının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir birlikte olan ve Khai adında 1 yaşında çocukları bulunan Malik ile Hadid’in ilişkilerine son verme nedeni olarak ünlü modelin annesi Yolanda Hadid, Malik’i kendisine şiddet uyguladığı için polise şikayet etmesi oldu.

Bu suçlamalara yanıt veren 28 yaşındaki Malik, aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu savunarak, “Yolanda Hadid'e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir” dedi.

Gigi Hadid ise yayınladığı mesajında “özel hayatıma saygı gösterilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Tüm bu olaylar yaşanırken, Gigi Hadid’in kardeşleri Bella ve Anwar Hadid, Zayn Malik’i Instagram’dan takipten çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi, haberi ‘ayrılıklarının kanıtı’ olarak duyurdu.

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