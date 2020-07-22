Gisele Bündchen 40 yaşında 40 bin ağaç dikmek istediğini söyledi

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, 40 yaşına girdi. Bu yaşına özel 40 bin ağaç dikmek istediğini söyleyen model, yaptığı açıklamada; 40 yaşına geldiğime inanamıyorum! Hayatımın yepyeni bir bölümünün başladığını hissediyorum ve bunu anlamlı bir şekilde kutlamak istedim, bu yüzden 40.000 ağaç dikmeye karar verdim.” dedi.

Brezilyalı model, “Yeryüzüne geri vermeyi bildiğim en iyi yol olduğunu düşündüğüm için yıllardır farklı projeler için ağaçlar dikiyorum. Bu yıl, doğum günümü kutlamak için ailem ve ben Brezilya’daki Amazon yağmur ormanlarında ağaç dikmeyi planlamıştık, ancak hepimizin bildiği gibi, bu şu anda mümkün değil. Sonra başka bir düşüncem vardı! Ya orada başkalarına ağaç dikmeme yardım edecek bir yol bulabilirsem? Ailem ve arkadaşlarımla zaten konuştum – ve hepsi hediyelerini ağaçlara dönüştürecekler.” ifadelerini kullandı.