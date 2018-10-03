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Gisele Bündchen: “Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim”
Gisele Bündchen: “Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim”
Biyografi kitabında hayatına dair bugüne dek ortaya çıkmayan detayları yazan süper model Gisele Bündchen, eşi Tom Brady ile sevgili oldukları dönemde, Brady’nin eski sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince yaşadıklarını anlattı.
Magazin 3 Ekim 2018 - 12:36

Dünyanın sayılı çiftlerinden biri olarak gösterilen süper model Gisele Bündchen ve Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin ilişkisinde ilginç bir hikaye ortaya çıktı. Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı biyografi kitabını yayınlayan 38 yaşındaki Brezilyalı süper model, NFL takımı oyuncusu eşiyle ilişkileri henüz iki aylıkken yaşadıkları bir olayı kitabında itiraf etti.
ekran-alintisi“HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Bündchen, “İlişkimiz henüz iki aylıkken Tom bana eski kız arkadaşının hamile olduğunu söyledi. Sonraki günlerde haber her yere yayılmıştı. Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim” dedi.
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Son güncelleme: 12:37 - 03.10.2018

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