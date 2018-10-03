Gisele Bündchen: “Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim”

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Dünyanın sayılı çiftlerinden biri olarak gösterilen süper model Gisele Bündchen ve Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin ilişkisinde ilginç bir hikaye ortaya çıktı. Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı biyografi kitabını yayınlayan 38 yaşındaki Brezilyalı süper model, NFL takımı oyuncusu eşiyle ilişkileri henüz iki aylıkken yaşadıkları bir olayı kitabında itiraf etti.

“HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Bündchen, “İlişkimiz henüz iki aylıkken Tom bana eski kız arkadaşının hamile olduğunu söyledi. Sonraki günlerde haber her yere yayılmıştı. Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim” dedi.

