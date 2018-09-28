Gisele Bundchen: Kendimi öldürmeyi düşündüm

Brezilyalı model Gisele Bündchen, yıllar boyunca depresyonla mücadele ettiğini belirterek, kendisini öldürmeyi düşündüğünü itiraf etti.

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En çok kazanan modellerden birisi olan Gisele Bündchen, yeni çıkacak biyografi kitabında çarpıcı itiraflarda bulundu. Yıllarca depresyonla uğraştığını ve intihar etmeyi bile düşündüğünü söyleyen 38 yaşındaki Bündchen, gülümsemesinin “profesyonellik gereği” olduğunu söyledi.

Bündchen’in yeni kitabında dikkat çeken açıklamalar şöyleydi:

“Yüzümdeki gülümseme gösteri içindi. Oysa yıllar boyunca depresyonla mücadele ettim. Kendimi güçsüz hissediyordum. Dünyanız gittikçe küçülüyor ve siz nefes alamıyorsunuz. Bu benim hayatım boyunca hissettiğim en kötü şeydi.

Her şey beni öldürmek istiyordu. Önce uçaklardı, sonra asansörler. Ardından tüneller, oteller, çekim yapılan stüdyolar ve arabalar geldi. Sonra bunlara benim kendi evim de eklendi. Her şey bir kafes haline geldi. Ben de o kafesin içinde birazcık hava için çırpınan bir hayvana dönüştüm. Bir çıkış yolu göremiyordum ve bir gün daha bu şekilde hissetmeye dayanamıyordum.

HER ŞEY DICAPRIO YÜZÜNDEN

Sigara içiyordum. Bir gün içinde bir şişe şarap ve bol bol kahve tüketiyordum. Hepsini bir günde bıraktım. Eğer bir şey hayatımda soruna yol açıyorsa onları bırakırım gider.

Bu karamsar ruh haline Leonardo DiCaprio ile ilişkim sırasında girdim. Sigara ve içkiden uzaklaşma kararı verdiğim sırada ilişkimi de bitirdi. DiCaprio, beni yalnız hissettiriyordu.