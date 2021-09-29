Gisele Bündchen: “Tom Brady kıyafetleri benden çok seviyor”

Yakın zamanda piyasaya sunacağı Brady markası için fotoğrafçı Mario Sorrenti ile çalışmalara başlayan NFL yıldızı Tom Brady için bir zamanların en gözde modellerinden Gisele Bündchen'den destek geliyor.

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NFL’de en başarılı ve en uzun soluklu sporculardan biri olarak öne çıkan Tom Brady, moda markası Brady için çalışmalarına son hızla devam ediyor. 44 yaşındaki Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu için eşi Gisele Bündchen verdiği röportajda, kıyafetleri kendisine göre daha çok sevdiğine dikkat çekiyor: “Giysileri benden çok seviyor” dedi.

Ünlü model sözlerine şöyle devam etti: “Harika bir zevki var ve bu işten anlıyor. İnsanların ne istediğini, kendilerini iyi hissetmelerine neyin yardımcı olabileceğini gerçekten önemsiyor. Moda da bununla ilgili.”

Bu gönderiyi Instagram’da gör Tom Brady (@tombrady)’in paylaştığı bir gönderi

Bündchen, yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Brady’nin inanılmaz bir zevke sahip olduğunu da söylüyor.

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