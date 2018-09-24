Gisele Bündchen’dan huzurun fotoğrafı

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Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen geçtiğimiz ay bir derginin yeni sayısı için objektiflerin karşısına geçmiş ve yapılan makyajla tanınmaz hale gelmişti. Yaşanan bu olaydan günler sonra Bündchen Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle doğayı ve tabiatı anlatan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü modelin bu karesi dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Gisele Bündchen, paylaştığı fotoğrafın altına “Doğa bizim bir parçamızdır ve onunla daha bağlantılı olduğumuzda, kendimizle daha bağlantılıyız” ifadelerine yer verdi.

