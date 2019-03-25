Giydiği transparan elbise sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Deniz Seki’den açıklama geldi

Sahne aldığı konserde giydiği transparan kıyafetiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz Seki, eleştirilere isyan ederek, "Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim" ifadelerini kullanmakla yetindi..

49 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Üsküdar’da bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Sahne aldığı konserde giydiği elbiseyle hayranlarını ikiye bölen Deniz Seki’den açıklama geldi. Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Seki, eleştirilere daha fazla dayanamayıp “Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim” dedi.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Şarkıcı Deniz Seki, transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kostümüyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen şarkıcı Deniz Seki , sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara isyan etti. Gelen bu kadar olumsuz yorumların ardından Deniz Seki”nin modacısını değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu oldu.

