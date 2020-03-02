Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yayımlanan yeni bölümde yeni yarışmacılar takımlara katıldı. Gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Gizem Birdal'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Gizem Birdal kimdir? Survivor Gizem Birdal kaç yaşında ve nerelidir?

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor’da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor 2020’de elenen ve diskalifiye olan altı yarışmacının yerine yeni isimler katıldı. Yedek yarışmacılar arasından adaya dahil edilenler arasında Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Gizem Birdal’da yer alıyor. Peki Gizem Birdal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Gizem Birdal’ın biyografisi.

GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor 2020’de Gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Gizem Birdal basketbol ile ilgileniyor. Gizem Birdal’ın hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.