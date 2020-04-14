Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem Birdan oyunda fenalaştı!

Survivor 2020'ye yedek yarışmacı olarak sonradan dahil olan ve performansıyla kısa sürede kendisini kanıtlayan Gizem Birdan, bu akşamki oyunda fenalaştı. İzleyiciler ise Gizem Birdan kimdir, kaç yaşındadır? gibi bilgileri merak etmeye başladı. İşte Survivor Gizem Birdan'ın hayatı...

Survivor Gönüllüler ekibine sonradan dahil olan Gizem Birdan, dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor’da bu akşam yapılan ödül oyununda Gizem Birdan’ın fenalaşması herkesi korkuttu. Doktor müdahalesiyle bir süre dinlendikten sonra kendisini toparlayan Gizem Birdan’ın hayatı da diğer yarışmacılar gibi merak ediliyor. Peki Gizem Biradan kimdir? İşte Survivor Gizem Birdan’ın biyografisi…

GİZEM BİRDAN KİMDİR?

5 Ağustos 1992, İstanbul’da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü’nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji’nden burs alarak liseyi de İstanbul’da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa’da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra “Kocamın Ailesi” dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son “Şahin Tepesi” adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan’ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.