Gizem Güneş kimdir? Gizem Güneş nereli ve kaç yaşında?

Gizem Güneş, 1995 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Binbir Gece dizisi ile yaşayan Gizem Güneş hakkında merak edilenler haberimizde... Gizem Güneş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Feride Mollaoğlu karakterini canlandıran Gizem Güneş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gizem Güneş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşamış ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol almıştır.

Gizem Güneş şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Feride karakterine hayat vermektedir. Gizem Güneş, 1.71 metre boyunda, 52 kilo ve Yay burcudur.

Gizem Güneş’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Feride) (TV Dizisi)

2019 – Sesinde Aşk Var (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K İlk Aşk (Bade) (TV Dizisi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Cemre) (TV Dizisi)

2017 – İçimdeki Fırtına (TV Dizisi)

2013 – Her Şey Yolunda Merkez (TV Dizisi)

2011 – Moya-Hitit Yıldızı (Sinema Filmi)

2007 – Binbir Gece (TV Dizisi)