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Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü
Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü
Geçen hafta oyuncu Gizem Güven ile nikâh masasına oturan futbolcu Caner Turp'un dedesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Turp, "Kelimelerin bittiği yerdeyiz" dedi.
Magazin 14 Eylül 2020 - 12:42

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven ile Caner Turp, geçen hafta nikah masasına oturdu. Nikah görüntüleriyle günlerce konuşulan çiftten Turp’un dedesi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Caner Turp, “Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Canım dedemi kaybettik. Mekanın cennet olsun dedem… Nur içinde yat, seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“DAHA BİR HAFTA ÖNCE YANIMIZDAYDI”

Gizem Güven ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Caner’in dedesi Selahattin dedemizi sabaha karşı kalp krizi sebebiyle kaybettik. Mekanın cennet olsun. Benim de son bir dedem kalmıştı. Daha bir hafta önce yanıbaşımızdaydın” dedi.

Son güncelleme: 12:45 - 14.09.2020