Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Gizem Güven'in futbolcu nişanlısı Caner Turp ile evlenmesi magazin gündeminde yer aldı. Çiftin evliliği sonrası ise hayatı hakkındaki bilgiler, özellikle de yaşı ve nereli olduğu araştırıldı. İşte Gizem Güven'in biyografisi...

Sihirli Annem, Selena gibi dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde de rol alan Gizem Güven, son olarak Ne Münasebet isimli yapımla ekranlarda boy göstermişti.

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Gizem Güven 31 Aralık 1993 İstanbul doğumlu oyuncudur.

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ise ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün, Şampiyon gazete ekinin reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009) İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi’ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013). Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir.

(2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır. Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yeni projesi Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında ‘Ne Münasebet’ adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.

FİLMOFRAFİ

Dublaj çalışmaları

Lilo ve Stiç 1-2 (2002) / Lilo karakteri

Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002)

Son Peygamber (2002)

Kayıp Balık Nemo (2003) /pembe mürekkep balığı

Sürüsüne Bereket (2003)



REKLAM FİLMLERİ



Ülker Rondo biskuvi (2006)

Kinder bueno (2003)

Bosch (2011)

Moxie girlz (2011-2012)

Flo (2013)

Anadolu Hayat (2013)

Coca Cola (2014)

Colgate (2014)

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

İki Arada – Özge (2002)

Sihirli Annem – Ceren (2003-2006 – 2011-2012)

Selena – Leyla (2006-2009)

Yedikule Hayat Yokuşu – Ayfer (2014)

Ne Münasebet – Ayça (2015)