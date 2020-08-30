Gizem Güven’den görkemli kına gecesi

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Gizem Güven büyüdü. Güzel oyuncu, nişanlısı Caner Turp ile geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığını duyuran oyuncu önceki gece kısa gecesi düzenledi.

Sihirli Annem dizisinde Ceren rolüyle tanınan Gizem Güven’in kına gecesinden yapılan paylaşımlar büyük beğeni topladı. Futbolcu Caner Turp ile evlenmek için gün sayan oyuncu Gizem Güven geçtiğimiz akşam görkemli bir kına gecesi yaptı. Güven, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaşmıştı.



YAKIN ARKADAŞLARI NEDİME OLDU

Gizem Güven’in kına öncesi otel odasında yaptığı çekimlerde ise Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşı Jennifer Boyner, Zeynep Özkaya ve Dilara Kurtulmuş nedimeliğini yaptı.

